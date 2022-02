Moulinex : Des anciens salariés rebondissent à Cormelles

Pour défier le sort, plusieurs anciens salariés ont décidé d’allier leurs efforts autour d’un projet commun baptisé Seve : Solidarité, environnement, valorisation, emploi.



30 emplois à la clé

“Il s’agit de créer une entreprise d’insertion qui assurera la collecte et la valorisation de déchets organiques sur le territoire de la communauté Caen la mer”, explique l’un des principaux instigateurs du projet, Jean-Louis Jutan. En avril dernier, l’agglomération a validé le financement d’une unité de méthanisation à hauteur de 18 millions d’euros.

La collecte s’effectuera auprès des groupes scolaires, des invendus des grandes surfaces et de l’industrie agro-alimentaire. “Nous pourrons ainsi créer à la fois du biogaz, de la chaleur pour chauffer des bâtiments avoisinants, et même du compost grâce aux digestats produits par la méthanisation”, assure Richard Jamme, chargé de mission.

La structure devrait voir le jour sur la Presqu’île de Caen, à proximité de la station d’épuration du Nouveau monde. Près de trente emplois sont à la clé.