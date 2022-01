Rouen. Nicole Ménager n'est plus la rectrice de l'Académie de Rouen

La décision, inattendue, semble avoir déstabilisé jusqu'aux membres du cabinet de Nicole Ménager. Depuis mercredi 5 juillet 2017, cette dernière n'est plus la rectrice de l'académie de Rouen (Seine-Maritime). Une décision prise en Conseil des ministres et annoncée par le compte rendu de la séance publié par Matignon. "On n'en sait pas plus que ce qui a été dit par le Conseil", confirme une source interne au rectorat.

En attendant son successeur...

Surtout, la décision pourrait désorganiser la direction de l'Académie dans les jours ou semaines à venir, car le nom du successeur de Nicole Ménager n'est pas encore connu. En attendant sa nomination, c'est le secrétaire général de l'Académie, Mostefa Fliou, qui assurera l'intérim.

