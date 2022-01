Jardins. Les trésors des Jardins du château de Canon

Jardins à l'anglaise ou à la française, ceux du château de Canon à Mézidon-Canon (Calvados) sont remarquables de diversité. Chose plus rare, les jardins comptent aussi des chartreuses. Ce sont des jardins emmurés où des centaines de variétés, notamment de fruitiers, ont été plantées lors de leur rénovation dans les années 1950. Les magnifiques jardins sont restés tels qu'ils ont été pensés au XVIIIe siècle, mais les propriétaires veillent à ce que le site reste un lieu vivant. De nombreuses animations sont donc organisées, notamment l'été avec des visites contées pour les plus jeunes enfants ou encore des jeux de piste pour les plus grands. Une visite idéale pour tous les âges.

Parc et jardins du château de Canon, avenue du Château, Mézidon-Canon. Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 19h. Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. Tél. 02 31 20 65 17 ou 06 64 65 13 83.

