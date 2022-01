Plan climat: vers l'arrêt de la vente des voitures diesel et essence d'ici 2040

Plus aucune voiture diesel ou essence ne sera vendue en France d'ici 2040, a annoncé jeudi le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, proposant aussi la création d'une prime pour aider les ménages modestes à acquérir des véhicules plus propres.