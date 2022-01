Quatre jeunes interpellés après avoir dégradés des voitures à Rouen

Un groupe de quatre individus a été interpellé dans la nuit du mercredi au jeudi 6 juillet 2017, à Rouen (Seine-Maritime). Ils ont dégradé des poubelles et s'en sont aussi pris aux rétroviseurs d'une quinzaine de voitures garées rive gauche, rue Méridienne.

La police a réussi à les retrouver un peu plus loin, rue Léon blum à Sotteville-lès-Rouen. Fortement alcoolisés, ils ont tenté de résister au contrôle d'identité. Des policiers sont arrivés en renforts pour les interpeller. Dans le groupe, trois hommes âgés de 22, 25 et 29 ans et une femme de 23 ans. Tous ont été placés en garde à vue.