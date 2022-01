La Seine-Maritime en vigilance orange aux orages

Les orages sont prévus par Météo France pour l'après-midi du jeudi 6 juillet 2017, sur la Seine-Maritime. Ils pourraient être particulièrement violents sur l'Est du département sur l'axe Dieppe - Rouen. 10 à 20mm de précipitations pourraient s'abattre très rapidement sur cette zone, dès 16h. De fortes rafales de vent, entre 80 et 100 km/h et de la grêle sont aussi à prévoir.

Toujours selon Météo France, ces phénomènes sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur l'habitat léger et les installations provisoires. Des inondations sont aussi possibles sur des points bas, comme les caves.

Il est conseillé de se mettre à l'abri et de mettre à l'abri les objets sensibles au vent, ou encore d'éviter les promenades en forêts. Les orages devraient toutefois rapidement se décaler vers les Hauts-de-France.