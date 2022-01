Saint-Lô Awards : Tendance Ouest lauréat du prix "Succès"

C'est une initiative du club des entreprises du bassin saint-lois. Mardi 4 juillet 2017 avait lieu au Normandy, à Saint-Lô (Manche), la première édition des Saint-Lô Awards. Pour l'occasion, 400 personnes étaient rassemblées.

Un prix pour Tendance Ouest

"L'objectif était de mettre à l'honneur des entreprises de proximité.", a expliqué Virginie Renaud, présidente du club. C'est dans ce cadre que Tendance Ouest s'est vue remettre le prix de la catégorie "Succès", qui récompense une création ou un développement.

Née en 1982 à Saint-Lô sous le nom de Radio Manche, celle qui est aujourd'hui la première radio indépendante de Normandie n'a cessé de se développer. En émettant dans le Calvados d'abord, puis dans l'Orne et, plus récemment dans l'agglomération de Rouen et sur la côte d'Albâtre.

Avec le rachat de Résonance en 2017, Tendance Ouest compte aujourd'hui 26 fréquences en Normandie.

Lors de cette soirée, le Prix "Licorne d'Or", qui récompense une success story, a été remis à André Dessoude, parrain et concessionnaire Nissan, avec 33 Dakars à son actif. Pour avoir créé le premier Data Center privé de la Manche, Data Ouest, entreprise spécialisée dans les services numériques, a reçu le prix "Nouveauté", qui récompense une innovation, une nouveauté ou une originalité. Saint-Lô commerces a pour sa part reçu le prix "Image", qui récompense un succès de communication ou d'image. En 2017, la ville a été particulièrement citée dans les médias suite à une étude sur les centres-villes commerciaux. Le prix "Promotion du territoire" a été attribué à l'association Le Grand Départ du Tour de France (Département). Enfin, le prix "Je joue la carte locale", récompensant un succès qui priorise le réseau local, a été décerné à l'association Art Plume, pour ses 20 ans d'implications sur le territoire.

À noter qu'une catégorie "Coup de sabot" a aussi été créée par les organisateurs des Saint-Lô Awards. Il a été décerné à Manche Numérique pour son retard dans le déploiement de la fibre optique.