Il n'était pas le seul prévenu appelé à comparaître devant le tribunal de Caen (Calvados), mardi 4 juillet 2017, dans une affaire de dopage qui remonte à la période 2007-2010. Mais il est assurément le plus connu dans le monde du cyclisme. Furieux à l'annonce de la réquisition le concernant, Bernard Sainz pourrait donc être condamné à six mois de prison ferme et 20 000 € d'amende, pour incitation au dopage.

• Lire aussi. "Le vélo m'a volé mon mari"



Témoignages à charge

La vice-procureur de la République a clairement souligné le lien entre le "Dr Mabuse", comme il est couramment surnommé, et les cyclistes impliqués dans ce réseau qui concerne l'ex-Basse-Normandie. Elle a notamment retenu les témoignages du jour qui évoquent "des protocoles de dopage", dictés par les soins de ce "spécialiste en médecine douce" comme il se définit. Elle a également évoqué une somme de 70 000 € déposés en espèces sur le compte de son ancienne épouse, dénonçant "une activité très rémunératrice."

Dix autres personnes ont comparu dans cette affaire ce mardi à Caen, dont une était absente. Certains ont témoigné directement contre Bernard Sainz à l'image de Fabien Taillefer, cycliste amateur, dont le père a été conseillé par le Dr Mabuse.

• Lire aussi. Bernard Sainz, alias docteur Mabuse, devant la justice en Normandie



En 2014, Bernard Sainz avait déjà été condamné par la cour d'appel de Paris à deux ans de prison dont vingt mois avec sursis, en partie pour incitation au dopage et exercice illégal de la médecine en 1998. Des peines avec sursis ont été requises contre les autres prévenus.

La procureure demande 6 mois sans sursis et 20000 euros d'amende pour Bernard Sainz #medi14 — cyclisme-dopage.com (@cyclismedopage) 4 juillet 2017

Avec AFP

A LIRE AUSSI.

Primes en liquide: Guéant condamné en appel à deux ans de prison dont un ferme

Normandie : 18 mois de prison avec sursis pour le commerçant qui avait tiré sur ses cambrioleurs

Dopage dans le cyclisme. Bernard Sainz, alias docteur Mabuse, devant la justice en Normandie

Ferme du cannabis: révolte des condamnés à l'annonce du délibéré

L'armée recrute, ils désertent