Caen. Normandie. Dans un dictionnaire, bientôt un nom et un visage pour les victimes du nazisme

C'est une initiative inédite et surtout, un chantier colossal: recenser dans un dictionnaire les victimes du nazisme en Normandie. À l'origine: la Fondation pour la mémoire de la déportation, basée à Caen (Calvados). "Nous avions participé en 2005 à un travail similaire sur le département. Initialement, notre projet portait sur l'ex Basse-Normandie. Mais quand nous avons terminé nos recherches, c'était l'heure de la réunification", explique Arnaud Boulligny, chercheur. Le projet a alors naturellement pris une nouvelle dimension et intégré les victimes de l'Eure et de Seine-Maritime.

Au moins 5 000 noms

Trois types de fiches biographiques seront proposés aux lecteurs au travers de ce dictionnaire. "Au total, cela devrait représenter 5 000 noms en trois "catégories". Les fusillés d'abord: ceux condamnés par un tribunal militaire allemand. Ou ceux tués au titre de représailles. Ils sont environ 300. Ensuite, il y aura les déportés de répression et de persécution. De la résistance organisée aux réseaux de renseignements sans s'oublier ceux qui s'opposaient par le simple fait d'écouter la radio anglaise, d'avoir assisté à des funérailles etc. Enfin, il y aura les massacrés: ceux exécutés sans jugement. Les détenus de la prison de Caen par exemple", indique Arnaud Boulligny.

Et Vanina Brière, elle aussi chercheuse, de poursuivre: "Il s'agit de la "catégorie" la plus difficile. Tous ou presque ont été tués pendant la Bataille de Normandie. Il n'est pas toujours simple d'établir les circonstances du décès." Pour mener ce minutieux travail, la Fondation pour la mémoire de la déportation peut compter sur les milliers de documents du Pôle des archives des victimes des conflits contemporains, implanté au coeur du service historique de la Défense, à Caen. Mais aussi sur la collaboration des survivants ou des descendants. "Notamment pour les photos des victimes. Nous souhaitons illustrer notre ouvrage au maximum."

Mi-octobre, Arnaud Boulligny et Vanina Brière doivent soumettre leur travail à un conseil scientifique à Paris. Une étape nécessaire avant la mise en forme de l'ouvrage. Sa parution est, elle, prévue au plus tôt en 2019, soit 80 ans après le début de la seconde guerre mondiale.

Pratique. Pour communiquer des informations (photos notamment) aux auteurs : dictionnairenormandie@gmail.com