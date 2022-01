Situé au centre du site du château ducal à Caen, le Musée de Normandie pour propose de parcourir toute l'histoire de la Normandie ! L'exposition "Voyages en Égypte, des Normands au pays des pharaons au XIXe siècle" vous permettra de découvrir un aspect méconnu de la région et de ses habitants.

Au Château de Caen. Ouvert tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14 à 18h en semaine et entre 11h et 18h le weekend. Tél. 02 31 30 47 60.

