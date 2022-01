Courseulles-sur-Mer. De l'archery tag à Courseulles-sur-mer

Une nouvelle discipline en vogue, l'archery tag est à découvrir jusqu'au 3 septembre 2017 tous les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 20h à Courseulles-sur-mer, dans le cadre des activités organisées par le service animations de la ville. Ce jeu sportif et collectif est accessible à tous à partir de 12 ans. C'est une combinaison de balle aux prisonniers et de tir à l'arc. À consommer sans modération en famille, entre amis ou entre collègues.

Av. de la Libération, face au camping. Tél. 07 82 87 25 41

