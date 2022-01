L'atelier du Vitrail Sylvie Liégeois a ouvert en 1900 à Luc-sur-mer. Des vitraux et objets décoratifs modernes y sont faits aujourd'hui, mais l'atelier crée et restaure aussi des vitraux pour des bâtiments historiques. Profitez donc de votre passage en Normandie pour découvrir les vitraux d'aujourd'hui et de demain.

18 Rue du Colonel Harivel, Langrune-sur-mer. Visites sur RDV. Tél. 02 31 96 78 77 ou 02 31 96 78 77.

