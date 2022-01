Caen. Stade Malherbe Caen. L'heure des explications pour Patrice Garande

A l'heure où les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) reprennent l'entrainement et partent en stage dans le Morbihan, l'entraineur, Patrice Garande, a tenu une conférence de presse samedi 1er juillet 2017. Il s'est notamment expliqué sur ses déclarations sur ses joueurs.

"J'ai évoqué avec eux tout le remue-ménage suite à un entretien où je dressais un bilan de cette saison. J'ai eu, depuis, un entretien avec les joueurs concernés. Mon intention sur le moment n'était surtout pas de me dédouaner et de dire que c'était de la faute des joueurs", a-t-il déclaré.

"On a le même but, le même intérêt"

Dans la matinée du samedi 1er juillet 2017, le coach s'est entretenu pendant plus d'une heure avec le leader du KOP et des membres du Malherbe Normandy KOP. "J'ai entendu ce qu'ils m'ont dit, j'ai compris ce qu'ils m'ont dit. On a le même but, le même intérêt, le Stade Malherbe. Je ne suis pas amnésique, je sais ce qu'ils amènent au stade Malherbe de Caen. Même quand on a été dans des situations très très compliquées, ils ont toujours été là".

Lire aussi : Face à face sous haute tension entre Patrice Garande et les supporters du SM Caen !

Lire aussi : Consultation des Ultras du Stade Malherbe de Caen contre Patrice Garande

A LIRE AUSSI.

SM Caen : Patrice Garande sur le départ ?