Caen. Basket (Pro B) : Caen garde son capitaine, Bryson Pope

Le titre de champion de Nationale 1 en poche en avril dernier, les dirigeants du Caen Basket Calvados avaient alors affiché leur volonté de garder leur capitaine Bryson Pope (1m96, 27 ans). C'est officiellement fait depuis mercredi 9 août 2017 et une décision confirmée de la chambre d'appel de la Fédération française de basket. Compte tenu de la réglementation, il fallait que pour rester, Bryson Pope soit considéré comme un "joueur formé localement" et non comme un étranger. C'est désormais bien le cas.

Reprise de l'entraînement

Nommé capitaine à l'été dernier, le natif de Ploërmel (Morbihan) rempile donc pour une quatrième saison avec le CBC. Connu dans le vestiaire pour sa large participation à la cohésion d'équipe, notamment entre les anglophones et le reste du groupe, il va découvrir la Pro B à partir d'octobre prochain. En attendant, il sera à la reprise de l'entraînement lundi 14 août, avant un premier match amical à Vire contre Le Portel (Pro A), dimanche 27 août à Vire (18h).

