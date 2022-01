Dans la 3ème course à Saint-Cloud, pour Le Prix du Béarn, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 9, Gaetano Donizetti

Le 8, Millfield

Le 13, Xotic

Le 3, Nice To See You

L'as, Nabucco

Le 12, Rakhsh

Le 2, Iron Spirit

Et le 4, Crépuscule des Dieux



Départ à 15h15



HIER : Apollinaire a trouvé le Tiercé et le Quarté dans le Désordre.