Coupe de l'America: la Nouvelle-Zélande sacrée

Emirates Team New Zealand s'est imposé sept points à un et a offert à son pays la prestigieuse Coupe de l'America, créée en 1851, pour la troisième fois après 1995 et 2000.

Le palmarès de la Coupe de l'America, dont la 35e édition a été remportée lundi dans la Baie de Great Sound (Bermudes) par le challenger néo-zélandais Emirates Team New Zealand face au tenant du titre américain Oracle Team USA:

1851: America (USA) bat Aurora (ENG)

1870: Magic (USA) bat Cambria (ENG)

1871: Columbia/Sappho (USA) bat Livonia (ENG)

1876: Madeleine (USA) bat Countess of Dufferin (CAN)

1881: Mischief (USA) bat Atalanta (CAN)

1885: Puritian (USA) bat Genesta (ENG)

1886: Mayflower (USA) bat Galentea (ENG)

1887: Volunteet (USA) bat Thistle (SCO)

1893: Vigilant (USA) bat Valkyrie III (ENG)

1895: Defender (USA) bat Valkyrie II (ENG)

1899: Columbia (USA) bat Shamrock (IRL)

1901: Columbia (USA) bat Shamrock II (IRL)

1903: Reliance (USA) bat Shamrock III (IRL)

1920: Resolute (USA) Shamrock IV (IRL)

1930: Enterprise (USA) bat Shamrock V (NIR)

1934: Rainbow (USA) bat Endeavour (ENG)

1937: Ranger (USA) bat Endeavour II (ENG)

1958: Columbia (USA) bat Sceptre (ENG)

1962: Weatherly (USA) bat Gretel (AUS)

1964: Constellation (USA) bat Sovereign (ENG)

1967: Intrepid (USA) bat Dame Pattie (AUS)

1970: Intrepid (USA) bat Gretel II (AUS)

1974: Courageous (USA) bat Southern Cross (AUS)

1977: Courageous (USA) bat Australia (AUS)

1980: Freedom (USA) bat Australia (AUS)

1983: Australia II (AUS) bat Liberty (USA)

1987: Stars & Stripes (USA) bat Kookaburra III (AUS)

1988: Stars & Stripes (USA) bat KZ-1 (NZL)

1992: America3 (USA) bat Il Moro di Venezia (ITA)

1995: Black Magic (NZL) bat Young America (USA)

2000: Black Magic (NZL) bat Prada (ITA)

2003: Alinghi (SUI) bat Black Magic (NZL)

2007: Alinghi (SUI) bat Emirates Team New Zealand (NZL)

2010: Oracle (USA) bat Alinghi (SUI)

2013: Oracle Team (USA) bat Emirates Team New Zealand (NZL)

2017: Emirates Team New Zealand (NZL) bat Oracle Team USA (USA)

A LIRE AUSSI.

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Voile: maintenant objectif Bermudes et la Coupe de l'America 2017 pour Ben Ainslie

Coupe de l'America: les Néo-zélandais affronteront le defender Oracle

Roland-Garros: Gaël Monfils, éternellement surprenant

Tour de France 2017: le peloton est connu