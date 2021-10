Alençon : capitale de technologie numérique ! Un forum sur la dématérialisation et l'innovation technologique numérique ce mercredi et jeudi

Internet, Facebook, Tweeter, You Tube ? aujourd?hui, chacun communique de plus en plus, sans la moindre feuille de papier ? et peut-être ne le savez vous pas, mais l?Orne est à la pointe de la technologie numérique européenne ? avec le forum Dématech :

- ce mercredi : des entreprises françaises, mais aussi venue de Grèce, de Belgique et d?ailleurs ? participeront à un colloque sur « l?innovation numérique ».

-jeudi : 400 professionnels participeront au forum international de la dématérialisation...et à l?occasion de Dématech, « l?échangeur Basse-Normandie » célèbrera ce mercredi soir : ses 10 ans d?existence à Alençon ; une soirée réservée aux professionnels, avec démonstration d?innovation sur la 3D ? sur la réalité virtuelle ? et sur les tendances technologiques à venir?

