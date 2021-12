Saint-Germain-de-Livet. Collision voiture-moto dans le Calvados : un mort et cinq blessés dont trois enfants

Brutale et tragique collision frontale entre une moto et une voiture ce dimanche 25 juin 2017 vers 17h30 sur la commune de Saint-Germain-de-Livet, sur la RD 579, axe Lisieux-Livarot (Calvados).

Le pilote décédé, une famille blessée

Le pilote de la moto, un homme âgé de 42 ans, est décédé sur le coup. Une famille entière était dans la voiture. La mère, passagère avant, 33 ans a été grièvement blessée, le conducteur, le père et ses trois enfants âgés de 1, 2 et 5 ans ont été plus légèrement blessés.

Les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Lisieux (Calvados).

17 sapeurs-pompiers ont été engagés sur ce nouveau drame de la route en Normandie. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour comprendre les raisons de cet accident mortel.