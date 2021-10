Temps variable entre nuages et belles éclaricies ... T° de 9 à 17°

Météo France relevait ce vendredi matin, 8°4 à Flers, 8°7 à L?Aigle et Argentan... 9°5 à Mortagne et à Alençon



Après les petites ondées de la nuit, c'est un temps frais et variable qui se met en place en journée.

Des périodes d'éclaircies alternent avec des passages nuageux qui prédominent souvent sans donner de pluie.



Les températures maxi seront un peu fraîches, il est prévu en maximales 15 degrés à L'Aigle, 16 degrés à Domfront, 17 degrés à Alençon et à Rémalard.



La tendance de notre week-end... samedi, un temps variable entre nuages et belles éclaircies... dimanche, un ciel souvent nuageux, mais des éclaircies parviendront à se développer... les T° évolueront de 5 à 23°

