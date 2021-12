Dans la 5ème course à Compiègne, pour Le Prix des Bords de l'Oise, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 4, Isacc

L'as, Vilaro

Le 9, Point Blank

Le 5, Show Me

Le 3, Skaters Waltz

Le 12, Tikiouine

Le 14, Sea Of Knowledge

Et le 15, Just Win



Départ à 15h15