Premier jeudi de juillet rime à Rouen (Seine-Maritime) avec l'ouverture des Terrasses du jeudi. Disséminés en centre-ville, ce sont ce 6 juillet 2017 neuf concerts gratuits qui sont proposés par la ville et le Kalif. Gildas Clet, en charge de la programmation, annonce la couleur de cette première soirée.

Comment qualifiez-vous la programmation de la soirée d'ouverture?

"C'est une programmation à l'image du festival: populaire, ouverte et éclectique avec des artistes régionaux, nationaux et internationaux comme à l'accoutumée.

Mais cette année nous avons une nouveauté: nous investissons en soirée la place des Emmurées. Nous souhaitons ainsi élargir notre espace géographique en proposant des concerts d'envergure également sur la rive gauche.

Le public pourra y découvrir Rocky une pop électro mystérieuse et une véritable découverte et Romare, un artiste anglais électro de qualité. Au cours de cette première Terrasse du jeudi de la saison, le public bénéficiera d'un large panorama de styles musicaux du blues à la world music, du rock synthétique à la pop: il y en a vraiment pour tous les goûts"

Comment avez-vous sélectionné les groupes présentés ce jeudi?

"Nous établissons la programmation avec le soutien du Réseau des Musiques Actuelles en Normandie. Le Kalif est affilié à une dizaine de salles ce qui nous permet de définir une programmation originale et de mettre l'accent sur des groupes émergents de qualité qui nous sont recommandés par ces structures. Loscar Combo nous a ainsi été suggéré par la Traverse.

Mais on reçoit aussi beaucoup de propositions par les artistes et les tourneurs. Nous accueillons également Emerson, un groupe venu d'Hanovre dans le cadre du jumelage de la ville de Rouen: cela nous donne l'opportunité de faire découvrir des groupes vraiment inédits. Par ce biais on programme sur une même soirée des concerts où se côtoient des jeunes groupes ou des musiciens plus confirmés comme le rouennais Nord qui aujourd'hui bénéficie déjà d'une belle aura."

• Carte interactive et programme complet: Terrasses du jeudi, les nouveautés de l'édition 2017



Quels sont vos coups de coeur?

"J'aime beaucoup Nord que je trouve frais, sincère et sympathique. Je trouve que c'est un beau projet et je suis heureux de voir qu'il prend de l'ampleur.

Parmi les artistes présentés ce jeudi, j'apprécie dans un tout autre registre Lespri Ravann, un groupe de l'île Maurice, inspiré par la musique traditionnelle. Je trouve ce groupe prometteur et je suis sûr que le public sera sensible à leur énergie.

Mais surtout, j'ai eu un vrai coup de coeur pour l'électro de l'anglais Romare dont j'écoute le CD en boucle. Mais sur scène, il n'est pas derrière ses platines c'est un vrai projet live, une forme instrumentale: une facette de l'artiste qu'on ne connaît pas. "

Jeudi 6 juillet à partir de 18h30. Centre-ville de Rouen. Gratuit. Programme sur www.terrassesdujeudi.fr/2017

A LIRE AUSSI.

Green Horse Festival : la programmation complète dévoilée, Black M et De Palmas attendus en Normandie

Immersion : un nouveau festival électro à Rouen

Springsteen, Beyoncé et Lady Gaga à l'unisson derrière Clinton

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin

Musique électro à Rouen : Petit Biscuit deviendra grand