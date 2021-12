Digulleville. Déchets nucléaires : la plainte de Greenpeace contre l'Andra classée sans suite

Il n'y aura pas de suite judiciaire à la plainte déposée il y a un an par Greenpeace, auprès du tribunal de Cherbourg, pour pollution de l'eau. Elle visait le plus ancien centre de stockage de déchets nucléaires en France, situé à Digulleville, et géré par l'Andra.

La plainte a été classée début juin pour "infraction insuffisamment caractérisée", selon une source citée par l'AFP. Le parquet de Cherbourg s'était dessaisi au profit du pôle santé publique du parquet de Paris.

"Ce qui est très surprenant, c'est que nous n'avons même pas été auditionnés", s'étonne l'ONG, qui envisage de déposer une seconde plainte et de se constituer partie civile.

930 000 tonnes de déchets stockés

Près de 930 000 tonnes de déchets, dont 100 kg de plutonium, hautement radioactif, sont stockées à 6 à 8 m sous terre, au Centre de stockage de la Manche (CSM), qui a reçu des déchets entre 1969 et 1994.

Dans sa plainte, Greenpeace dénonçait des fuites de tritium, un radionucléide à base d'hydrogène beaucoup plus fluide que le plutonium, mais nettement moins dangereux. Pour l'ONG, le CSM fuit toujours. Elle s'appuie notamment sur un rapport de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (Acro), paru en avril 2016.

Pour l'Andra et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), la présence plus importante qu'ailleurs du tritium sous et dans les environs du CSM n'est due qu'à un accident survenu en 1976 et l'Andra affirme que le CSM est aujourd'hui étanche.

