Ciel variable entre nuages porteurs de quelques pluies et éclaircies .... T° de 12 à 19°

Météo France a relevé ce lundi matin, 12°3 à Flers et à Mortagne au Perche, 12°5 à L?Aigle, 12°7 à Argentan, 13°3 à Alençon...



Le début de journée est gris et brumeux avec par moments de la pluie. Ce temps pluvieux laisse place en deuxième partie de matinée à un temps moins humide mais qui restera chargé et instable. Quelques averses se déclencheront par endroit cet après midi.



Les températures maximales, en baisse, deviennent fraîches pour la saison : on n'attend plus que 16 à Flers à 19 degrés à Bellême.

Le vent est faible de nord-ouest.

