Beaumont-Hague. L'internet Très Haut Débit disponible dans la Hague

5.800 foyers ou entreprises sont éligibles à la fibre optique, depuis le 20 juin 2017, dans le secteur de la Hague, situé au nord du département de la Manche. Cela permet de bénéficier d'une connexion internet à Très Haut Débit.

Construit par Manche Numérique, le réseau est désormais commercialisé par la société délégataire Manche Fibre. Elle propose les offres de six opérateurs pour les particuliers (Comcable, Coriolis, K-net, La fibre Videofutur, Ozone et Wibox) et cinq pour les professionnels (Adista, Axians, Blue services, K- net Pro, VOIP Telecom).

300.000 foyers éligibles à terme

Pour y accéder, il faut d'abord tester son éligibilité en se connectant sur le site www.manche-fibre.fr, ou en appelant au 02.14.16.00.08, et choisir un abonnement parmi les opérateurs. La plupart d'entre eux propose des offres comprenant internet, la télévision et le téléphone fixe, pour les particuliers.

La commercialisation du réseau "Manche Fibre" a débuté sur le secteur de Saint-Hilaire-Du-Harcouët le 20 avril 2017. Cette première phase a concerné un peu plus de 4.300 foyers et/ou entreprises. À terme, la Manche devrait totaliser 300.000 bénéficiaires, qui s'ajouteront aux 22.000 foyers et/ou entreprises d'ores et déjà éligibles de Saint-Lô et Cherbourg.

