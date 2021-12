C'est un diplôme universitaire (DU) que propre à l'université de Caen mais unique en Normandie qui va voir le jour en septembre prochain. Intitulé "Laïcité et République", il est mis en place à la demande de la Préfecture du Calvados. La convention financière entre l'université et la Préfecture a d'ailleurs été signée mardi 20 juin 2017. "Il existe d'autres DU sur la laïcité en France, une petite dizaine, explique Catherine-Amélie Chassin, co-directrice du diplôme à l'université de Caen, mais pas encore en Normandie. C'est pour cela que la Préfecture s'est tournée vers nous".

Destiné aux étudiants et aux actifs

Ce diplôme est ouvert à tous les étudiants qu'ils soient en licence, master ou doctorat mais également aux personnes qui sont déjà insérées dans la vie professionnelle et qui sont confrontées dans leur travail aux questions de laïcité ou de neutralité religieuse. "Il y aura une partie générale avec des cours de droit pour comprendre ce qu'est la laïcité mais également de la sociologie, de la philosophie et de l'histoire pour comprendre pourquoi aujourd'hui la France est un État laïque".

La deuxième partie des 60 heures de cours qui composent ce diplôme sera plus pratique. "On va essayer de répondre concrètement à des interrogations du type "que puis-je faire si j'ai une demande de port d'un vêtement religieux dans une entreprise ou si j'ai une demande de repas confessionnel dans une école".

Répondre aux questions de société

En plus des professeurs de l'université, des juges administratifs et judiciaires, des membres du ministère de l'intérieur en charges des cultes ou des membres de l'observatoire de la laïcité viendront apporter des réponses aux questionnements. "Ça permet de montrer que l'université n'est pas seulement enfermée sur des questions théoriques, qu'on fait aussi de la pratique et que l'on forme des gens. On n'est pas dans une tour d'ivoire. Ce sont des questions de société et l'université n'est pas coupée de ces questions-là. L'université a son rôle à jouer et elle va le jouer à travers ce DU".

Les cours démarreront le 7 septembre prochain et seront dispensés tous les jeudis de 18h à 20h.