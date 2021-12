Il n'y a qu'à jeter un oeil à la liste des commentaires qui accompagnent chacune de ses publications sur sa page Facebook, pour apprécier la popularité de ses productions. Audrey Langevin, une jeune femme de 26 ans originaire de Caen (Calvados) et aujourd'hui installée à Leeds en Angleterre, joue depuis trois ans avec les expressions de la langue française qu'elle croque à coups de crayon. Toujours avec un trait d'humour. Le dernier dessin publié mercredi 21 juin 2017, consacré à la nature, n'échappe pas à la règle.

Rendez-vous hebdomadaire

"Le principe est simple : chaque semaine à 7h, je publie une nouvelle dédexpression et je laisse 36 heures aux gens pour trouver de quelle expression il s'agit", explique cette ancienne élève du lycée Malherbe. Elle accompagne toujours la réponse, d'une explication sur le sens de l'expression et revient sur son origine.

Plus le sujet est compliqué, plus les fans de sa page sont loquaces. Et sans surprise, ce sont toujours les mêmes sujets qui sont les plus appréciés : les thèmes coquins. Son carnet n'est jamais loin aussi pour ne pas oublier les idées d'illustration qui lui viennent à l'esprit. À l'avenir, Audrey Langevin ambitionne de lancer des dédexpressions en anglais. Avec l'humour, toujours, pour ligne de conduite.

