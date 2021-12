Le-Havre. Little Bob, la légende du rock havrais, à Matignon pour la fête de la musique

"J'ai été contacté par une agence", explique Roberto Piazza, alias Little Bob, qui n'a rien perdu de sa verve et de son air malicieux. "Ils m'ont proposé ce concert et j'ai très vite accepté".

Pour lui, c'est un concert comme un autre. Même si quelques-uns, sur les réseaux sociaux notamment, l'ont accusé de copiner avec le pouvoir. "Je ne suis certainement pas un macroniste", rétorque Bob. "J'ai toujours été un libertaire, et mes fans le savent". Le style et le swing du Havrais ne seront, en tout cas, pas pour déplaire à Édouard Philippe, qui est un amateur de rock et un grand fan du "Boss", Bruce Springsteen. "Je le connais un peu", explique le rockeur, "mais je ne peux pas dire que ce soit un ami. En revanche, il faut reconnaître qu'il a fait de bonnes choses pour le Havre".

"Je suis un libertaire"

Le Havrais jouera ses blues lancinants et ses rocks torrides au tempo lourd, comme n'importe quel autre concert. Et il ne changera rien à ses textes engagés. "Je ne chante qu'en Anglais donc je prends la peine d'expliquer mes textes avant pour faire passer un message". Exemple avec Sleeping in a car, l'histoire d'une jeune fille qui malgré un petit travail n'arrive pas à se payer un appartement et dort dans sa voiture sur un parking. Plus parlant encore pour Matignon : Only Liars, ou tous des menteurs. "Je parle des politiciens qui nous mentent sans arrêt".

Autant de textes qui ont fait la réputation de Little Bob et qui, il l'espère, "feront réfléchir" le Premier ministre Édouard Philippe. À condition bien sûr qu'il assiste au concert...

Concert de Little Bob pour la fête de la musique à l'hôtel Matignon à Paris, mercredi 21 juin 2017 à partir de 19h35 (entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles).

