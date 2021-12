Accueillir les tout-petits à l'école, la Manche sait déjà le faire. Dans le département, 20 % des enfants de moins de trois ans sont déjà scolarisés en maternelle, deux fois plus dans les quartiers prioritaires. Mais Cherbourg comptera à la rentrée de septembre un dispositif spécifique pour ces enfants, grâce à une disposition de la loi sur la refondation de l'école.

15 à 20 élèves

Ainsi, un poste d'enseignant a été créé au sein de l'école des Tournesols, située dans le quartier des Provinces, une zone classée Réseau éducation prioritaire + (Rep +). La nouvelle classe accueillera 15 à 20 enfants, dès l'âge de 2 ans. Un petit effectif, qui s'ajoute à des horaires personnalisés, comme le souligne Sandrine Prevel, inspectrice de l'Éducation Nationale:

Sandrine Prevel Impossible de lire le son.

Des liens avec les parents

Karine Constensoux, la future institutrice, souligne aussi l'importance de travailler le langage, à cet âge: "je vais avoir le temps de parler à chacun des enfants, jouer avec eux... Cela leur permettra de rentrer plus sereinement en petite section". Ce petit effectif permet aussi à l'équipe pédagogique de tisser des liens forts avec les familles:

Karine Constensoux Impossible de lire le son.

Une autre classe dans la Manche

La propreté ne sera pas un critère pour l'entrée dans cette nouvelle classe de maternelle. "On s'adapte, on demande aux parents de prévoir des changes en conséquence, et on fait plus fréquemment des passages aux toilettes" poursuit Karine Constensoux. Un atsem sera mis à disposition de la classe par la ville, ainsi qu'un éducateur de jeunes enfants quelques heures par semaine.

Un dispositif de ce type existe aussi à l'école Calmette-Jules Verne de Saint-Lô.

Renseignements. École Les Tournesols, rue du Valois, 02.33.53.64.27

