Un temps nuageux domine ce mercredi... quelques gouttes avant de se transformer en averses en soirée... T° de 12 à 23°

Météo France relevait ce mercredi matin 12° à L?Aigle, 13° à Mortagne. 14° à Alençon et à Argentan, 15° à Flers,

Les éclaircies encore présentes en moment sur l?est de nos régions seront de courte durée ....les nuages bien présent à l'ouest envahissent rapidement l'ensemble de nos régions. Le ciel va alors rester très nuageux à couvert toute la journée, mais ces nuages ne donnent que de petites pluies faibles et éparses. Ces petites pluies se renforceront en soirée et nuit prochaines...

Les températures cet après midi évolueront de 21 degrés sur le Bocage à 23 degrés sur le Perche.

