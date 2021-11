Gérard Lurçon, maire divers gauche de Saint-Germain du Corbéis candidat aux élections sénatoriales dans l'Orne

1 nouveau candidat dans l?Orne pour l?élection sénatoriale de l?automne prochain :

Gérard Lurçon, maire divers gauche de Saint-Germain du Corbéis soutenu par l'Orne Républicaine et Radicale, et la fédération ornaise du Parti Radical de Gauche.

Il a pour suppléante : Marie-Jo Pierre, adjointe au maire d'Argentan.

5 candidats ornais sont désormais en lice pour cette élection ? et on attend toujours ceux du parti socialiste?

