5ème édition du concours départemental de création reprise d'entreprise : 34 000 euros de prix distribués

Le Conseil Général de l?Orne à remis hier les prix du 5ème concours départemental de la création/ reprise d?entreprises doté de 34 000 euros ! ... le premier prix est remporté par Franck Geenens et Nicolas Bunel, dirigeants de « GB forage Dirigé », à Athis de l?Orne.

2ème prix à Gilles Lemarchand, pour l?entreprise Cornu, de Mortrée.

Au total, 13 créateurs d?entreprises ornaises ont été récompensés, pour encourager leur engagement professionnel.







Le palmarès complet :



1er Prix (8 000 ?)

Lauréat : Franck GEENENS (37 ans) et Nicolas BUNEL (30 ans)

Entreprise GB FORAGE DIRIGE

ZA de la Colomblée - 61 430 Athis-de-l?Orne

Activité : forage horizontal

Accompagné de son associé Nicolas BUNEL, ancien salarié d?une société de travaux

publics, Franck GEENENS, ancien fonctionnaire territorial à Flers, a décidé de créer une

société pour répondre à la demande sans cesse accrue des gestionnaires de réseaux

(GRDF, ERDF, France Télécom, les communes?). Grâce à l?utilisation d?une technologie

innovante l?entreprise est capable de réaliser des poses de canalisations et des

branchements sans ouverture de tranchée. Les commandes affluent et les deux associés

envisagent déjà de créer deux emplois qui constitueront une seconde équipe de forage

dans les années à venir.



2e Prix (5000 ?)

Lauréat : Gilles LEMARCHAND, 45 ans

Entreprise Cornu SAS

94 Grande Rue - 61570 Mortrée

Activité : activité de carrosserie, vente et montage de grues sur semi-remorques pour le

chargement, transport et déchargement de bois d?oeuvre ou de trituration

Fort d?une expérience de 20 ans dans la société Cornu SAS en tant que magasinier puis

responsable commercial, c?est naturellement que Gilles LEMARCHAND a repris la direction

de la société en 2010. Compte tenu de son savoir faire, la société Cornu créée en 1920 a su

adapter son activité aux besoins et aux évolutions du marché. Actuellement, le secteur de la

collecte et du traitement des déchets assurent à l?entreprise une belle perspective de

développement.



3e Prix (3000 ?)

Lauréat : Ulrike RUDOLPH (38 ans) et Sandrine SRAUCH (40 ans)

Entreprise Le Bistrot des Ecuries

La Grande Maison - 61110 Boissy Maugis

Activité : restaurant, cave/boutique, chambre d?hôtes et activité cheval

Ulrike RUDOLPH, autrichienne, est arrivée en France pour terminer ses études

universitaires dans le vin. Passionnée de nature et de paysages authentiques, elle a choisi

de s?installer dans le Perche pour y mettre en oeuvre ce projet. Sandrine STAUCH, s?est

enthousiasmée par ce projet qui lui permet de mêler son amour du Perche, de la

gastronomie et des chevaux. Leur rêve se concrétise quand elles créent « Le Bistrot des

Ecuries » : un endroit agréable, un bar à vins entre près et forêt, dans une grange

entièrement rénovée ? ambiance lounge et cosy ? une grande terrasse surplombant la

vallée de L?Huisne et donnant sur une carrière et des boxes, halte privilégiée des

randonneurs, des cavaliers et de tous les gastronomes.



Prix spécial transmission familiale (2 500 ?)

Samuel LEMONNIER, 39 ans

Entreprise Pépinières Lemonnier

Les Ecoulettes - 61250 Forges

Activité : Pépinière spécialisée dans la production forestière de plants en motte

Les Pépinières Lemonnier bénéficient d?une grande notoriété et d?un élan majeur pour

l?innovation qu?elles ont su mettre à profit à travers plusieurs réalisations. Aujourd?hui,

Samuel LEMONNIER a repris l?entreprise familiale et a pour ambition, par le développement

de son entreprise, de faire de l?Orne l?acteur principal de la production de plants forestiers

en motte du Nord de la France. L?entreprise propose également la commercialisation de

matériel spécifique, le conseil au reboisement et, sa spécificité, la production de plants sans

déformation racinaires.



Prix Développement touristique (2 000 ?)

Ludovic BEACHLER, 47 ans

Entreprise Val d?Orne

Rue de la Forge - 61210 Putanges-Pont-Ecrepin

Activité : bateau-restaurant (Le Val d?Orne), restaurant traditionnel (La Rotonde), parc de

loisir (Le Palm Beach)

A 47 ans, Ludovic BEACHLER a fait le choix de reprendre une entreprise dans un

environnement qu?il connait bien puisqu?il y habite depuis 40 ans. Ludovic a plein de projets

en tête notamment les soirées à thème pour le restaurant La Rotonde, un circuit découverte

pour les écoliers à bord du Val d?Orne ou encore la vente de Pizza sur Le Palm Beach.

Autant de nouveautés qui ne manqueront pas de dynamiser l?offre touristique de l?Orne.



Prix Service Innovant (2 000 ?)

Virginie LE PAGE et Anne PAROVEL, 40 ans

Entreprise : Manes, ium

3 rue de Vauvineux - 61 360 Pervenchères

Activité : société de nettoyage et désinfection après décès

A 40 ans, Virginie LEPAGE et Anne PAROVEL, toutes les deux à la tête d?une société de

service à la personne ont pris conscience qu?il n?existait aucune solution pour les familles

des personnes décédées à la suite d?un suicide ou d?un homicide. Fortes de leurs

expériences très complémentaires, elles créent « Manes, ium » : une activité novatrice

spécialisée dans le nettoyage et la désinfection de lieux souillés par un décès violent ou

lorsque le corps est resté en l?état plusieurs jours. Présentes dans tout le Grand Ouest, elles

offrent désormais une solution aux familles désemparées.



Prix Métier d?Art (2 000 ?)

Fabrice LEROY, 34 ans

Entreprise Atelier Leroy Création

Le bourg - 61100 La Corneille

Activité : création, transformation et restauration de bijoux

Après une formation en bijouterie, joaillerie et en sertissage de pierres précieuses, Fabrice

LEROY, 36 ans, passionné de pierres précieuses depuis son enfance se lance dans la

création de sa propre entreprise : une joaillerie. Fier d?un savoir-faire reposant sur des

techniques anciennes, Fabrice LEROY créé aujourd?hui des pièces uniques et

personnalisées au gré des envies de ses clients.



Prix « Réussite d?une Reconversion » (2 000 ?)

Beauli KUTSURAULI, 35 ans

Entreprise SIX Carrosserie

ZI n°1, Secteur ent n°19 - 61300 L?Aigle

Beauli KUTZURAULI, est né en 1976 en Géorgie. A l?issue de son engagement militaire

dans son pays d?origine, il vient en France, travaille dans le domaine de la sécurité, obtient

son titre de séjour et est admis à suivre une formation à l?AFPA. Passionné depuis l?enfance

par la carrosserie automobile, c?est cette voie qu?il choisit pour sa formation professionnelle.

Ayant obtenu ses diplômes, et à l?issue de plusieurs stages, il décide de s?installer. Depuis

décembre 2010, il travaille seul actuellement mais envisage la création de 3 emplois à

horizon 2014. Il effectue des travaux de carrosserie, mais aussi de personnalisation en

peinture de véhicules et de motos, ainsi que la restauration de véhicules anciens.



Mention « Jeune Créateur » (1 500 ?)

Alexandre JAMES, 24 ans

Ebéniste

6 rue Bauchon - 61500 Sées

Né en 1987, Alexandre JAMES a toujours vu son avenir professionnel comme chef

d?entreprise. Titulaire d?un BAC PRO Ebéniste, il est titulaire d?un diplôme « Métiers d?Art »,

option art de l?habitat. Afin de gagner du temps dans sa création, il s?est porté acquéreur

d?une entreprise en LJ. Il espère l?avis favorable du tribunal fin juin, afin de démarrer son

activité en juillet 2011. Il positionnera ses fabrications sur le mobilier et les agencements qui

s?adresseront à une clientèle exigeante, en attente de très grande qualité et d?originalité.



Mention « Jeune Repreneur » (1 500 ?)

Bertrand LEGEAY, 29 ans

Menuiserie Concept Bois

61100 Bréel

Né en 1982, titulaire d?un BAC Pro, Bertrand LEGEAY, installé depuis janvier 2009 à Bréel,

a repris les commandes de Concept Bois, une société de renom. Lorsqu?il est licencié

économique de l?entreprise dans laquelle il travaille depuis plusieurs années, il a vent du

départ en retraite du dirigeant de Concept Bois et de la mise en vente de l?entreprise. Celleci

bénéficie d?un renom sur la place et travaille avec une clientèle haut de gamme,

principalement parisienne. Bertrand LEGEAY acquiert la menuiserie en janvier 2009, il en

garde le nom et y insuffle son dynamisme. Il restructure complètement maisons et

appartements, pose des parques massifs, des terrasses en bois et travaille en soustraitance

avec d?autres corps d?état de sa proche région pour traiter des marchés complets à

Paris. Il emploiera 5 personnes à horizon 2014.



Mention « Ouverture internationale » (1 500 ?)

Anne-Marie MORIN, 54 ans

LET?S SPEAK NORMANDIE

La Petite Haie - 61100 La Chapelle-au-Moine

Depuis juillet 2010, « Let?s Speak Normandie » propose des séjours d?immersion

linguistique dans les familles anglaises résidant dans l?Orne et en Basse-Normandie. A ce

jour, 40 familles composent le réseau. Elles ne reçoivent qu?un seul stagiaire à la fois. Un

dossier pédagogique sur mesure est fourni pour 1h ½ de travail écrit par jour, l?accent étant

mis sur la pratique intensive de l?anglais oral. Il s?agit d?apporter un service de qualité aux

familles françaises qui cherchent ce type de séjour et de mettre en valeur le potentiel des

familles anglaises dans l?Orne. Anne-Marie MORIN participe au réseau « OrneLink » des

anglophones de l?Orne.



Mentions d?encouragement (pour chaque mention : 1 500 ?)

Jacqueline MENARD, 49 ans

RENDEZ-VOUS GASTRONOMIQUE

10 rue du Point du Jour - 61200 Argentan

Il s?agit d?une activité de vente de produits du terroir normand à l?exportation, notamment

dans les épiceries fines localisées dans des villes et des pays où le pouvoir d?achat est

relativement élevé. Titulaire d?une solide formation initiale en technico-commerciale export

et en langues, Jacqueline MENARD est une professionnelle de l?export ayant exercé

pendant de nombreuses années dans les métiers du commerce international. Suite à un

licenciement économique, elle décide de créer son entreprise, en activité depuis février

2011. Elle appréhende le marché grâce à des salons professionnels et la visite de clients

potentiels à l?étranger avec l?appui des CCI à l?étranger. Les produits sont sélectionnés

auprès de producteurs régionaux labellisés pour la qualité de leurs savoir-faire. La

distribution est sous-traitée à un logisticien, l?objectif de Jacqueline MENARD est de monter

un stock des produits les plus couramment demandés.



Jérôme DURGEON, 29 ans

ECO-ENGINEERING

Pépinière In-Tech/Site universitaire de Montfoulon - 61250 Damigny

Diplômé Ingénieur de l?ISPA en 2009, Jérôme DURGEON a créé une double activité au sein

de Eco-Engineering : la prestation de services en management et ingénierie de projets écoinnovants

et la R&D, puis la commercialisation de son premier projet interne les « Bin

Boxes ». Il s?agit d?un système domestique de collecte de déchets, à installer dans la

cuisine, équipé d?un compacteur et d?un destructeur d?odeurs. Le système intègre les

besoins du tri sélectif, en permettant de superposer plusieurs modules. Le projet a déjà été

lauréat de concours de l?innovation, et Jérôme DURGEON cherche à lever des fonds pour

réaliser des prototypes et des préséries. Il est soutenu par Normandie Incubation et est en

cours de dépôt de ses brevets, passage obligé pour les étapes suivantes.

