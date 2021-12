"Merci de partager ce post afin de retrouver la personne la plus malheureuse du monde à cette heure-ci". Voici les quelques mots qui accompagnent la photo d'un petit ours en peluche, trouvé sur l'autoroute A13 entre Paris et la Normandie.

Près de 150 000 partages

Posté par un Rouennais, Olivier Alarson, sur Facebook dimanche 11 juin 2017, l'appel à témoin a été largement relayé par les réseaux sociaux. Moins d'une semaine après le début de ce "doudouton", la publication a déjà été partagée près de 150 000 fois depuis.

Dans un nouveau post, le sauveur de doudou remercie les personnes qui se mobilisent autour de son initiative. "Je ne m'attendais vraiment pas à un tel raz-de-marée pour ce pauvre doudou!!! Merci à tous", écrit-il. Le petit propriétaire du nounours n'a pas encore été retrouvé mais d'après les commentaires des internautes, on peut lire que le message est passé… jusqu'en Nouvelle-Calédonie.

A LIRE AUSSI.

L'homme d'affaires Matthieu Pigasse s'offre le festival Rock en Seine

Originaire de Rouen, il équipe en électricité des milliers de foyers africains