Visages Inattendus de Personnalités sur KTO

Quelques mots sur la chaîne de Tv KTO

Créée en 1999, à l'initiative du cardinal Lustiger, KTO est depuis 2009 une chaîne associative. Elle entretient des liens de fidelité avec l'Église catholique, et en particulier la Conférence des évêques de France.

KTO a été fondée afin de donner à l’Église les moyens d'annoncer le message de l’Évangile par tous les médias modernes, c'est-à-dire la télévision, Internet, et aujourd'hui les téléphones mobiles, tablettes, TV connectée... La chaîne est complémentaire de l'émission du dimanche matin "Le Jour du Seigneur" sur le service public (un partenariat a été crée en 2007 entre le CFRT et KTO). KTO s’adresse non seulement aux catholiques, mais à tous les « chercheurs de sens », croyants ou non.

KTO est diffusée 7 jours/7 ; 24h/24 via le satellite, la TV par ADSL, le câble, et par Internet (www.ktotv.com) en direct et en plein écran. La chaîne est ainsi accessible dans la plupart des pays francophones.

