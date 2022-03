Le premier niveau d'alerte à la pollution de l'air a été atteint lundi dans toute la Normandie....en cause, les chauffages, la circulation automobile et le manque de vent qui ne parvient pas à dissiper les polluants.... La situation devrait s'améliorer progressivement à partir de ce mardi... les autorités recommandent aux personnes fragiles et aux enfants d?éviter les activités physiques.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire