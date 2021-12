Boos. Bonne table près de Rouen : Otrechoze, à l'aéroport de Boos

Déjeuner avec une vue sur une piste atterrissage, ce n'est pas banal dans les environs de Rouen. Mais c'est le cadre original que propose le restaurant Otrechoze, situé dans le terminal de l'aéroport de Boos (Seine-Maritime). Au premier abord, le cadre peut paraître déprimant vu que le bâtiment est vide faute de vols commerciaux réguliers. Mais à peine monté à l'étage, le restaurant plein de vie donne une tout autre ambiance.

Gourmandises à volonté

Du côté de la carte, le restaurant propose une formule avec des entrées et des desserts sur des buffets à volonté. Pour commencer le repas, les salades faites maison sont bien assaisonnées et s'adaptent parfaitement aux températures estivales. Pour le plat, on reste dans l'esprit d'un barbecue avec une excellente andouillette bien grillée, servie avec des frites maison à volonté et une sauce à la crème et à la moutarde. Un régal!

Pour le dessert, le buffet permet de prendre des petites doses de chaque douceur comme du tiramisu, du fromage blanc ou des petites verrines de crème dessert. Mais le petit plus qui fait la différence, c'est la grande fontaine de chocolat qui trône au milieu du buffet et dans lequel on peut tremper des fraises, des biscuits ou des petits morceaux de meringue. Avec cette formule entrée plat et dessert à 17,90€ avec une boisson, l'adresse est à recommander aux gourmands.

