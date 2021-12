Hors Normandie. En attendant la suite de "La Reine des neiges", Disney dévoile un spin-off centré sur Olaf

C'est Olaf, bonhomme de neige et touche comique de "La Reine des neiges", qui sera au coeur de ce film d'une vingtaine de minutes. L'ami d'Anna et d'Elsa fera tout son possible pour trouver quelles traditions les soeurs vont pouvoir adopter dans l'optique de fêter leur premier Noël réunies.

"Olaf's Frozen Adventure" se placera dans la continuité du film original sorti en 2013. A l'occasion, l'ensemble du casting initial s'est retrouvé. En version anglaise, Kristen Bell a à nouveau prêté sa voix à Anna, Idina Menzel à Elsa, Josh Gad à Olaf et Jonathan Groff à Kristoff.

Le court-métrage sera dévoilé au cinéma en Amérique du Nord et en Angleterre en préambule du dernier-né Pixar "Coco", attendu le 22 novembre. Aucune précision pour la France n'a encore été apportée.

Disney souhaite capitaliser un maximum sur le succès phénoménal qu'a connu "La Reine des neiges" à sa sortie en 2013. Le film d'animation trône à la 9e place du box-office mondial historique avec 1,27md$ de recettes. Outre "Olaf's Frozen Adventure", le studio aux grandes oreilles a annoncé une adaptation en comédie musicale qui débutera au printemps 2018 à Broadway et la sortie le 27 novembre 2019 d'une suite au cinéma.

