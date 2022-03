Carte scolaire, les syndicats d?enseignants rencontrent ce lundi après midi l?inspectrice d?académie à Alençon..... Dans le 1er degré, l?Orne va perdre 298 élèves et 29 postes d?enseignants... dans le second degré, 21 postes de prof sont supprimés alors que le nombre de collégiens et lycéens augmentera de 149 pour la rentrée de septembre selon les syndicats

