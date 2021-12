Dans sa quête de renforts en vue d'une nouvelle saison au 3e niveau national désormais appelé National 1, l'US Avranches a décidé de passer la sur-mutipliée en ce lundi 12 juin 2017.

Après Aristote Lusinga (Lorient) et Madamou N'Diaye (Montpellier), un troisième puis un quatrième joueur ont signé en faveur du club manchois est Abdelhak Belhameur, jeune milieu de terrain offensif du RC Strasbourg.

Place aux attaquants maintenant

Ce franco-algérien ce 25 ans au petit gabarit a été très peu utilisé par Thierry Lauret ces dernières années, prêté même l'an passé à Créteil (National). Celui qui n'avait alors jamais évolué à plus de 10 km de son Strasbourg natal va devoir s'arracher à son Alsace de manière prononcée cette fois.

Toujours à l'Est, mais cette fois hors de nos frontières, c'est un jeune formé à Evian TG et parti jouer en Suisse, au FC Aigle qui va traverser l'hexagone pour venir en Normandie. Henrie Saunie c'est son nom, est milieu de terrain polyvalent du côté droit. Agé de 21 ans, il évoluera probablement devant Mamadou N'Diaye, recrue de Montpellier et adepte du poste de défenseur latéral droit.

Dans les prochaines heures, le club du président Guérin pourrait annoncer l'arrivée d'un 5e renfort, celui-là pour un contrat de trois ans.

