Hors Normandie. Tendance Ouest: vos hits préférés du 3 au 9 juin 2017

Nouveau vainqueur de la Tendance List! Katy Perry parvient enfin à l'emporter devant Ed Sheeran!

La meilleure progression cette semaine est pour Calre Maguire et son "Elizabeth Taylor" qui est 23ème suite à 18 places de gagnées. La meilleure entrée est "Sign of the times" de Harry Styles, directement 28 ème. Et les perdants de la semaine sont Clean Bandit et Rihanna. Leurs titres respectifs "Rockabye" et "Love on the brain" sont 39ème et 44ème suite à une dégringolade de 18 places.

5) SIA Never give up (-2)

4) THE CHAINSMOKERS ft. COLDPLAY Something just like this (+3)

3) KYGO ft. SELENA GOMEZ It ain't me (+1)

2) ED SHEERAN Shape of you (-1)

1) KATY PERRY Chained to the rythm (+1)

