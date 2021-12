Rouen. The Voice sur TF1 : la grande soirée de Lucie

La jeune finaliste normande ne remporte pas The Voice, mais c'était malgré tout un très grand soir, samedi 10 juin 2017 sur TF1, pour Lucie, 18 ans.

La jeune rouennaise a irradié le public et les téléspectateurs avec son interprétation de "New York, New York" de Frank Sinatra.

On retrouvera Lucie au zénith

Elle a été aussi très remarquée pour sa prestation avec Shakira ou pour son duo avec son coach Florent Pagny.

C'est Alessandro qui a remporté la finale de l'émission.

Les fans de Lucie pourront la retrouver lors de la tournée de l'émission qui va sillonner les zéniths de France ces prochaines semaines.

