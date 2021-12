Caen. Baccalauréat 2017. Les sujets, un sésame bien gardé

Le jour J se rapproche pour les 14 685 candidats au baccalauréat de l'académie de Caen (Calvados, Orne et Manche). Le jeudi 15 juin 2017, à 8h tapante ils plancheront sur la philosophie. De précieux sujets, bien gardés. Les sujets du Bac, rédigés par des professeurs et inspecteurs d'académies, sont transmis au centre d'impression, lieu tenu secret, par informatique. "Il s'agit d'un site sécurisé et tous les fichiers sont cryptés", explique Patricia, qui travaille à la section "examens" depuis trente -cinq ans.

Stockés dans un coffre-fort

Le million de feuilles imprimées est ensuite rangé dans des enveloppes stockées dans une chambre forte de l'imprimerie, où on accède avec un code. Le personnel en contact avec les copies est accrédité et signe un engagement de confidentialité. Les sujets pour l'édition 2017 du baccalauréat ont commencé à être imprimés dès le mois de mars.

"Une erreur et tous les sujets doivent changer"

Une semaine avant le début des épreuves, les enveloppes sont acheminées en voiture dans les différents lycées centres d'examen de l'académie. Les chauffeurs sont en binôme. Pendant qu'une personne transporte les précieux sésames à l'intérieur de l'établissement, la seconde surveille la cargaison. "S"il y a une erreur dans un lycée, tous les candidats de France doivent changer de sujet".