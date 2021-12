Barneville-Carteret. [VIDEO] Football : documentaire exclusif avant les finales des Coupes de la Manche

Dès 9h et jusqu'à 12h, ce samedi 10 juin 2017, Tendance Ouest sera en direct de Barneville-Carteret (Manche) pour une émission spéciale Coupes de la Manche de football. Invités, acteurs et organisateurs se succéderont au micro pour venir évoquer ces finales 2017 et les différents enjeux.

Un club recevant très actif sur les réseaux sociaux

Mais avant ces finales, le club de l'US Côte des Isles, tenant du titre dans la compétition reine de Coupe du Conseil départemental, a décidé de tourner une vidéo en compagnie des anciens vainqueurs, partageant tous leur passion pour le ballon rond manchois et pour cette compétition si particulière.

Le palmarès de la Coupe de la Manche

2016 : US Côte des Isles (1ère division) ; 2015 : AS Brécey (PH); 2014 et 2013 : AS Urville-Nacqueville (1ère division); 2012 : PL Octeville (PH); 2011 : FC Roncey (1ère division); 2010 : US Côte des Isles (PH); 2009 : FC Digosville (PH); 2008 : US Ducey (PH); 2007 : FC Vire-Joigne (PH); 2006 : Créances Sports (1ère division); 2005 : Patriote Saint-James (PH); 2004 : Condé Sports (PH); 2003 : Patriote Saint-James (PH); 2002 : ES Montpinchon (PH); 2001 : CS Carentan (PH)

Le programme des finales 2017 :

Samedi 10 juin : Féminines U13 : Coutances-Valognes (13h45); Coupe des Réserves de District : La Glacerie "B"-Brix "B" (14h15); Féminines U16 : Gr. L'Osier-Avranches VSP (15h30); U18 : Les Étangs- Coutances (16h45) ; U13 : Carentan-Cherbourg (17h45), Coupe du District : Gouville-Bréhal (19h30).

Dimanche 11 juin : Féminines à 8 : Ste-Croix-St-Lô-Isigny.B (10h); Coupe des Réserves du Conseil départemental de la Manche : Les Étangs "B"-Bricquebec "B" (10h30); U15 : Carentan-Villedieu (12h); Féminine à 11 : Valognes-Cherbourg (13h); Coupe du Conseil Départemental de la Manche : Percy-Sourdeval (15h30).