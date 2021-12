Caen. Normandie : Guillaume Renouf bientôt champion de France de la barbe ?

Elle ne passe pas inaperçue. Rousse avec un peu de blanc, elle ne dépasse pas 10 cm. Sa barbe, Guillaume Renouf, 37 ans, en est fier. Samedi 17 juin 2017, l'habitant de Fontaine-Etoupefour (Calvados), près de Caen, participe au championnat de France de barbe à Paris. Cette compétition récompense les plus belles moustaches et barbes de France. "Pour ma part, la barbe n'est pas un effet de mode, c'est vraiment une manière de vivre."

Une routine soin méticuleuse

Guillaume est un pogonophile. Une personne qui aime les barbes. Cette passion est arrivée en 2012 après avoir vu un reportage sur un concours international de barbe à la télévision. Le dimanche 30 avril 2017, il participait à son premier concours, en Alsace. "J'ai fini 5e ex aequo."

S'il avoue faire ça par plaisir, l'entretien lui est très précis. "Je shampouine ma barbe tous les jours, j'applique un baume avant de la sécher et de faire un brushing. Ensuite j'y mets de l'huile pour la rendre brillante et l'adoucir". Une vraie routine à laquelle il s'attelle depuis 2015. Quant à sa moustache, il la laisse tranquille. "Je la tournicote beaucoup, c'est mon toc à moi", rigole-t-il. Pas de stress quant aux odeurs ou à la nourriture qui pourrait rester dans les poils. "C'est un mythe! Je fais attention bien sûr mais je ne m'interdis pas de manger des burgers! "

Une barbe de 10 cm

Pour le championnat, Guillaume Renouf concourt dans la catégorie barbe "Verdi". C'est-à-dire une barbe courte et ronde ne dépassant pas 10 cm. La moustache, elle, doit être élevée vers le haut à au maximum 1,5 cm. "J'ai choisi cette catégorie parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français dedans mais je me laisserais bien tenter par la barbe encore plus longue", annonce-t-il avec un sourire malicieux. Il passerait alors dans la catégorie "barbe Garibaldi", longue de 20 cm.