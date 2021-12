Commercialisée depuis 2014 au Village de Biéville-Beuville (Calvados), la gamme BMW C Evolution présente deux modèles de scooters 100% électrique, l'un avec un permis moto, l'autre sans. La puissance de l'engin équivaut à celle d'un 125 cm3 et passe de 0 à 100km/h en cinq secondes pour une vitesse maximale de 130 km/h. Idéal pour les trajets quotidiens urbains avec son autonomie de 100 km et sa marche arrière pour le stationnement. "Le scooter est extrêmement agréable à conduire, explique Dan François, gérant de l'entreprise BMW Motorrad à Biéville-Beuville. "Quand des clients ont leur moto à réparer, il m'arrive de leur prêter le scooter électrique, ils ne sont pas emballés au début puis me le rendent finalement enchantés !"

Des frais très réduits

Le scooter C Evolution coûte 14 000€ à l'achat, contre 12 000€ pour son équivalent essence BMW. L'économie arrive après : 100 km parcourus ne coûtent que 2 € d'électricité environ avec un temps de rechargement de trois heures qui ne nécessite aucune installation particulière. il est possible de le recharger avec une simple prise 220 volts. Finie la corvée de la pompe à essence après le travail !

La carte grise quant à elle est gratuite. Ce n'est peut-être pas un hasard si la France est le premier utilisateur de scooters électriques au monde. L'entretien est également moindre, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de vidange notamment. Pour résumer, "il n'y a que des avantages et du plaisir, je l'utilise moi-même tous les jours !", raconte Dan François.

Pratique. rue de Sufolk, La Bijude, Biéville-Beuville. Tél. 02 31 54 50 50. Le scooter est disponible à la location pour 270 € par mois

