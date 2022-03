Appel aux animations et aux bénévoles pour les foulées de la voie verte

Le Comité Départemental du Tourisme de l?Orne organise le samedi 21 mai prochain la 1ère édition des Foulées de la Voie Verte.

Ce semi-marathon dont le départ sera donné à Valframbert et l?arrivée jugée sur le lac du Pays Mêlois, empruntera en grande partie la Voie Verte Alençon-Condé-sur-Huisne.



Souhaitant donner à cet événement sportif une dimension conviviale et festive, le Comité Départemental du Tourisme est à la recherche d?animations musicales et de toutes autres animations à mettre en place tout au long du parcours. Les groupes de musique, musiciens, percussionnistes, chorales, associations peuvent prendre contact dès aujourd?hui avec le Comité Départemental du Tourisme de l?Orne (Tél. 02 33 28 88 71 ? info@ornetourisme.com).



L?organisation d?une telle épreuve ne peut se réussir sans une forte équipe de bénévoles. L?équipe d?organisation est également à la recherche de bénévoles et signaleurs pour assurer le bon déroulement de la course. Les bonnes volontés peuvent d?ores et déjà prendre contact avec le Comité Départemental du Tourisme de l?Orne.



Pour de plus amples informations, ou nous faire part de vos idées, vous pouvez contacter Romain Dubreuil au Comité Départemental du Tourisme de l?Orne.

(Tél. 02 33 28 88 71 - r.dubreuil@ornetourisme.com ).

