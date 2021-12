Granville. Aslove, le renouveau de la scène electro au Tendance Live à Granville

Originaire de l'Est de la France, Aslove a toujours mis la musique au centre de ses préoccupations. Il surfe sur une nouvelle vague Tropical House incarnée par des DJ's comme Bakermat, Route 94, Disclosure, Duke Dumont et un certain Robin Schulz. Guitares sucrées, percussions, rythmiques groovy, mélodies sensibles, Aslove a déjà un style bien à lui.

Tourné vers 2017, il est aujourd'hui prêt à partager ses premières compositions originales. À 21 ans, ce jeune talent français, multi-instrumentiste et DJ accompli, a un bel avenir devant lui. Il vient montrer ses talents au Tendance Live, samedi 24 juin 2017 à Granville près de la plage de Hérel.