Granville. Nassi chantera "La vie est belle " au Tendance Live de Granville

Nassi est un artiste qui a baigné depuis tout jeune dans la musique. À 11 ans, il écrivait déjà et même composait ses premières chansons! D'abord attiré par un univers hip-hop, il fait quelques collaborations avec des rappeurs au début de la décennie. Mais il touche un peu à tous les styles et finit ainsi par écrire pour Soprano mais aussi Kendji Girac et Claudio Capéo.

C'est au début de l'année 2017 qu'il décide de se lancer en solo dans l'aventure en chansons avec "La vie est belle". C'est tout de suite devenu un succès avec un clip déjà vu plus de 12 millions de fois!

Il sera avec nous, en live, sur la scène du Tendance Live de Granville le 24 juin 2017. Vous aurez l'occasion pour ce concert gratuit de découvrir les titres de son premier album sur lequel il travaille actuellement en studio.

