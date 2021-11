Rouen. Un hôtel de luxe pour remplacer le projet de palais des congrès à Rouen

Un hôtel quatre étoiles avec spa, restaurant gastronomique confié à un chef local et parking souterrain de près de 200 places... C'est le joli lot de consolation que propose la Matmut après avoir abandonné son projet de palais des congrès à Rouen (Seine-Maritime).

Un site remarquablement situé

Dans les anciens locaux de l'école normale des institutrices restaurés, sur un peu plus de 11 000 m2 de surface et plus de 70 chambres, le groupe espère attirer "une clientèle à la fois d'affaire et de tourisme", explique Nicolas Gomart, directeur du groupe. "A coté, nous envisageons de construire des bureaux sur trois édifices différents sur 5 000 m2 carré au total pour accueillir des entreprises de la région."

La gestion des lieux sera confiée à un groupe hôtelier, qui n'a pour le moment pas été choisi. Mais le directeur assure avoir reçu plusieurs candidatures pour occuper ce "site tout à fait particulier, qui est en plus remarquablement situé, pas très loin de la gare, et qui offre une vue très attrayante sur la ville de Rouen."

Rouen pas assez attractive?

Si la Matmut n'a pour le moment pas communiqué le montant que représente ce nouvel investissement, Nicolas Gomart reconnaît qu'il s'agira d'une "somme très sensiblement inférieure à celle que représentait l'investissement dans un palais des congrès. Nous avons décidé d'abandonner ce projet il y a quelque mois, rappelle-t-il. Aussi enthousiasmant fut-il, il était clairement un projet insuffisamment rentable".

Surtout, "si quelques signes commencent à montrer un réveil de l'attractivité de Rouen, j'attends mieux", a précisé Daniel Havis, président du groupe. Mails il a tenu à assurer, entre autres par ce nouveau projet, que "la Matmut est et reste attachée à Rouen."

A LIRE AUSSI.

Palais des congrès à Rouen : la Matmut renonce au projet

La Matmut innove dans son service aux assurés avec TH2O

À Rouen, le Palais des consuls va accueillir un complexe hôtelier de grand standing