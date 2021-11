Caen. Tennis de Table, Pro A. Caen boucle sa saison et jouera en Pro B

Dernière sortie et dernière défaite de la saison en Bretagne pour les Caennais, à Hennebont, à l'occasion de la dernière journée de Pro A. Les hommes de Xavier Renouvin se sont inclinés (3-2). Une victoire 3-0 n'aurait de toutes façons pas suffi puisque Angers, avant-dernier et premier non relégable, disposait de quatre points d'avance sur les Normands avant la rencontre. Surtout Roanne s'est imposé face aux joueurs du Maine-et-Loire (0-3), assurant là leur maintien. "Roanne a fait le travail rapidement en gagnant le premier match de la soirée, explique le coach Xavier Renouvin. Mais il faut noter que les gars se sont battus jusqu'au bout." Encore une prestation très honorable. On a enchainé.

Lorentz trop juste

Une fois encore à Hennebont, Romain Lorentz s'est montré décevant en perdant ses deux rencontres. Il rejoindra Chartres la saison prochaine, l'un des cadors de l'élite du tennis de table français. L'international russe, Alexei Liventsov a lui répondu présent en remportant ses deux rencontres et en offrant donc deux points au CTTC (19 victoires des 28 matchs gagnées par Caen). Lui non plus ne portera pas les couleurs caennaises la saison prochaine.

Marcos Madrid est en revanche conserver, et un joueur polonais Jakub Kosowski doit débarquer. Le prometteur Dorian Zheng qui vient d'être champion de France cadet, intègrera par ailleurs l'effectif.

