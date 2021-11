Colleville-sur-Mer. D-Day : 73 ans après, Colleville-sur-Mer se souvient

À l'occasion du 73e anniversaire du Débarquement allié en Normandie, Colleville-sur-Mer (Calvados) organisait une cérémonie en hommage aux soldats morts le 6 juin 1944, au sein de son mythique cimetière militaire américain.

Parmi les autorités civiles et militaires présentes figuraient également des élus dont Patrick Thomines, maire de Colleville sur mer. Philippe Duron et Isabelle Attard, députés du Calvados, participaient à cette commémoration au même titre Corinne Féret et Philippe Bas, sénateurs des départements du Calvados et de la Manche. Fabienne Buccio, préfète de Normandie et de Seine-Maritime et Laurent Fiscus, Préfet du Calvados, représentaient eux l'État français.

Français, Américains, Allemands...

Malgré les nombreuses averses normandes, les visiteurs, français ou étrangers, sont venus en nombre mardi 6 juin 2017 dans le cimetière de Colleville-sur-Mer.

Venus tout droit du Texas...

Tout droit arrivés du Texas, un couple d'Américains et sa fille de 19 ans, sont venus spécialement en Normandie, pour deux semaines. Le père de famille explique : "Nous sommes venus pour le D-day, surtout pour ma fille. En tant que père, il me paraît important de lui montrer ça. Elle doit comprendre ce qu'il s'est passé, et en voyant la réalité avec des images, c'est plus facile. Ceux qui ont vécu la guerre sont une génération incroyable!"

La jeune fille explique à son tour : "Je n'ai jamais appris suffisamment de choses sur le D-day, et il me paraît incontournable de voyager et de venir ici pour en savoir plus."

Français, de région parisienne...

Brigitte et Patrick, tous deux âgés de 64 ans, ont eux profité de l'événement pour venir de Paris et passer plusieurs jours en Normandie. "Ce n'est pas la première fois que l'on vient sur des lieux de guerre. C'est une reconnaissance et un devoir de venir ici. Il ne faut pas oublier que des jeunes et même des moins jeunes sont morts pour nous aujourd'hui. On est là depuis samedi. On a fait Colleville, Utah Beach, Omaha Beach et on a fait les différents musées, mémoriaux et cimetières. Ce 73e anniversaire est un symbole", expliquent-ils.

Mais aussi du sud de l'Allemagne...

Un couple allemand de 57 et 54 ans avait également à coeur de visiter le cimetière militaire américain de Colleville-Sur-mer. "C'est la première fois que l'on vient ici, cela nous touche beaucoup.", indique Alexander. Et de poursuivre : "Je n'ai jamais vu ça alors que pendant mon service militaire, j'ai été en Afrique, j'ai traversé le monde, mais là c'est vraiment particulier. On veut participer à ce jour important dans le monde, car pour nous à l'époque c'était aussi notre libération de l'état nazi. C'est vraiment important pour nous d'être ici. Ce 73e anniversaire, c'est un signe de paix, c'est inoubliable pour nous".

